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    Ср., 10 января 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредит через интернет, это безопасно?
    • Регаса Вчера в 16:50 «Ответить»
      На сколько нынче безопасно обращать внимание на кредитные предложения в интернете.
      Собственно вариантов на кредитование много, можно сказать что даже более чем много, и нужно среди всех этих выбрать лучший вариант лучшего предложения. Итак, что же можете сказать по поводу этого, у кого в днаном направлении имеется опыт, поделитесь отзывами по профилю.
      • RadaNa Вчера в 17:24 «Ответить»
        мои знакомые брали так кредит. не жалуются. наоборот всем советуют
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