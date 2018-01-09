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    Вт., 9 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
    Новая тема
    Тема: Упаковочное оборудование .
    • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 09:54 «Ответить»
      Уважаемые форумчане, кто может подсказать, где можно купить упаковочное оборудование? Нужно упоковать различные сладости в кондитерской в упаковки так что бы воздухa не пропускал .
      • Сегодня! Stillman Cегодня в 12:53 «Ответить»
        На российском рынке техники представлен широкий ассортимент вариантов упаковочного оборудования. Выгоднее всего покупать смежное оборудование, которое выполняет несколько функций одновременно.
        • Сегодня! Umpnarne Cегодня в 14:48 «Ответить»
          абсолютно солидарен с мнением форумчанина, который располагается выше, лучше не скажешь
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