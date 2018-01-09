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Вт., 9 января 2018г.
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Форум: Производство, промышленность
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Тема: Упаковочное оборудование .
Форум:
Производство, промышленность
Новая тема
Тема:
Упаковочное оборудование .
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Сегодня!
Oleg5
Cегодня в 09:54
«Ответить»
Уважаемые форумчане, кто может подсказать, где можно купить упаковочное оборудование? Нужно упоковать различные сладости в кондитерской в упаковки так что бы воздухa не пропускал .
Сегодня!
Stillman
Cегодня в 12:53
«Ответить»
На российском рынке техники представлен широкий ассортимент вариантов упаковочного оборудования. Выгоднее всего покупать смежное оборудование, которое выполняет несколько функций одновременно.
Сегодня!
Umpnarne
Cегодня в 14:48
«Ответить»
абсолютно солидарен с мнением форумчанина, который располагается выше, лучше не скажешь
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