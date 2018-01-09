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    Вт., 9 января 2018г.
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    Тема: Такси.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 08:35 «Ответить»
      Я владею таксопарком уже много лет, и с каждым годом работать все сложнее, потому что конкуренция огромная, и я вот думаю, стоит вообще продолжать вкладывать силы и время в этот бизнес или нет.
      • Сегодня! Fades Cегодня в 08:45 «Ответить»
        Гиганты вроде Яндекса поглотили весь рынок, но мне кажется, что все равно данный бизнес может неплохую прибыль приносить, если грамотно его развивать. Я думаю, что для начала вам нужна программа такси, вроде такой - http://taxiadmin.ru/ . А затем советую заняться работой с персоналом, чтобы все водители всегда вели себя вежливо и корректно.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 08:54 «Ответить»
          А мне вот не нравится Яндексом ездить, иногда выходит дороговато, поэтому я частенько пользуюсь услугами небольших таксопарков, которые не подключены к Яндексу или ГетТакси.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 09:04 «Ответить»
            Мне кажется, что вам стоит избавиться все-таки от этого бизнеса. Ну либо просто подключайтесь к системе Яндекса, да и все. Яндекс берет комиссию конечно, но тем не менее.
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