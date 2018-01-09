Здравствуйте , в последенее время дела в компании идут не так хорошо . Хотелось бы выяснить и сделать что нибудь чтобы исправить это . Есть здесь опытные бизнесмены , подскажите что можно сделать в этом случаее ?
Есть такая система которая соединяет в себе деловые, социальные и коммуникационные элементы. Битрикс24 называется . Похоже на социальную сеть для удобной работы, где собраны все необходимые рабочие инструменты.В нашей компаниии внедрили эту систему и после этого дело пошли потихоньку .Вот сайт https://hit-target.ru/ для подключение к этой системе , попробуйте .