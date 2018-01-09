Здравствуйте всем) Хочу с вами поделиться отличным рецептом моей любимой Гавайской пиццы. Попробовала я ее недавно, когда гостила у подруги в городе Екатеринбург. Тогда сидели у нее дома и она заказала пиццу на дом в сети ресторанов Фарфор https://ekat.farfor.ru/pizza/ У них это довольно популярный ресторан, готовят там просто отменно) Эта пицца мне так понравилась, что теперь регулярно дома ее готовлю. Мужу очень нравится) Итак:
Ингредиенты:
тесто для пиццы — 1 порция
консервированные ананасы — 4-6 ломтика
ветчина — 100-150 г.
моцарелла — 150-200 г.
оливковое масло — 2-3 ст. л.
кетчуп (без добавок) — 3 ст. л.
сушеный базилик — по вкусу
Пошаговое руководство:
1. Ананас нарезать небольшими кусочками.
2. Ветчину нарезать небольшими ломтиками.
3. Моцареллу нарезать ломтиками.
4. В емкость налить оливковое масло, добавить кетчуп.
5. Всыпать базилик и перемешать.
6. Раскатать тесто в круглый пласт.
7. Взять противень, перевернуть его, подпылить мукой. Переложить тесто на противень.
8. Смазать тесто соусом, оставляя края не смазанными.
9. Разложить ананасы.
10. Выложить ветчину.
11. Поверх положить моцареллу.
12. Поставить противень в разогретую до максимума духовку. Запекать около 5 минут.
13. Готовую гавайскую пиццу подать к столу. Приятного аппетита!