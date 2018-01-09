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    Вт., 9 января 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Продукты без ГМО
    • kuka6 Вчера в 19:44 «Ответить»
      Вопрос к тем кто волнуется за здоровье не только себя, а и своих детей. Хотелось бы узнать где продают действительно качественные натуральные продукты, а именно мясо молочное и овощи.
      • ku4er Вчера в 23:52 «Ответить»
        Да нет таких продуктов сейчас все ГМО и натуральным не как не назовешь, сами травимся покупаю некачесвенные продукты в магазинах, как вариант это договариваться с людьми в деревнях, селах и уних покупать, там действительно натуральное, а так вы негде не купите.
        • Сегодня! kulik1 Cегодня в 01:52 «Ответить»
          Увы в магазинах такого не найти. Это нужно искать в деревне или еще где то. Лично мы заказываем натуральные продукты на сайте home-cooking.guru домашняя еда и фермерские продукты на данном сайте, так же есть молочные изделия овощи, вообщем все натуральное как раз то что вы ищите. Мы не однократно покупаем в данном магазине.
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