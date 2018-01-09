Да нет таких продуктов сейчас все ГМО и натуральным не как не назовешь, сами травимся покупаю некачесвенные продукты в магазинах, как вариант это договариваться с людьми в деревнях, селах и уних покупать, там действительно натуральное, а так вы негде не купите.
Увы в магазинах такого не найти. Это нужно искать в деревне или еще где то. Лично мы заказываем натуральные продукты на сайте home-cooking.guru домашняя еда и фермерские продукты на данном сайте, так же есть молочные изделия овощи, вообщем все натуральное как раз то что вы ищите. Мы не однократно покупаем в данном магазине.