Беременная девушка как магнит притягивает советчиков всех мастей. В этой теме предлагаю поделиться самым полезным и самым глупым советом, который вы услышали во время беременности. Но в первую очередь что то дельное и полезное
Моей сестре во время ее беременности как-то бабушка на улице сделала замечание по поводу каблуков: мол, не ходи сейчас на каблуках, потом ноги на них болеть будут - не сможешь ходить. То ли внушила сестра себе, но на каблуках ей теперь действительно дискомфортно. Не знаю, насколько этот совет глупый, но я ему последовала. На каблуках не ходила. А к совету этому в противоречие: на работе девочка есть - большая любительница шпилек, всю беременность на них проскакала и до сих пор скачет. Вот и верь советам и приметам.