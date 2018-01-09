Если относится к ставкам как к работе, то года за два за три можно выйти на стабильный доход от 50 до 100 к рублей, при соответствующих финансовых вложениях. Ставки на спорт это риск поэтому научится перекрывать проигрыши выигрышными сериями это главное. Я в беттинге 6 лет и только три последних года играю в плюс, в добавок к этому пришлось устроится на работу на сайты спортивной тематики, чтоб понимать всю кухню букмекера из нутри. Если нет опыта начинай с азов учи базовые определения и терминологии беттинга.