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    Вт., 9 января 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Ставки на спорт
    • Klinton Вчера в 18:25 «Ответить»
      Вопрос к тем, кто этим занимается, пробовал, зарабатывает. Стоит ли? На каких сайтах сидите?
      • VALKO Вчера в 22:01 «Ответить»
        Если относится к ставкам как к работе, то года за два за три можно выйти на стабильный доход от 50 до 100 к рублей, при соответствующих финансовых вложениях. Ставки на спорт это риск поэтому научится перекрывать проигрыши выигрышными сериями это главное. Я в беттинге 6 лет и только три последних года играю в плюс, в добавок к этому пришлось устроится на работу на сайты спортивной тематики, чтоб понимать всю кухню букмекера из нутри. Если нет опыта начинай с азов учи базовые определения и терминологии беттинга.
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