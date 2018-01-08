Тема: Избавиться от кредита
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Если нет возможности платить за кредит, что делать? Можно ли как-то от него избавиться? Сейчас вроде можно себя объявить банкротом, но как это правильно сделать, кто знает?
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