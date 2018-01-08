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    Пн., 8 января 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Избавиться от кредита
    • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 10:32 «Ответить»
      Если нет возможности платить за кредит, что делать? Можно ли как-то от него избавиться? Сейчас вроде можно себя объявить банкротом, но как это правильно сделать, кто знает?
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 12:58 «Ответить»
        Все можно))). Не переживайте так. У меня у самой долги, банкротство - реальный выход. Правда на все объявления об избавлении от задолженности по кредитам лучше не вестись, кругом один обман. Надо сразу действовать через арбитражного управляющего. Он поможет наверняка!
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