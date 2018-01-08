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    Пн., 8 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Реально ли заработать в Форексе ?
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 08:32 «Ответить»
      Кто нибудь торгует на Форексе , можно ли заработать или это не для всеx возможно ? Посоветуйте стоит ли начинать или нет ?
      • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 12:28 «Ответить»
        Лично я думаю что это лохотрон , там почти не возможно выиграть , если что возможно то всеравно временно , потом все сальешь .
        • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 12:28 «Ответить»
          Лично я думаю что это лохотрон , там почти не возможно выиграть , если что возможно то всеравно временно , потом все сальешь .
          • New! Krutoy Cегодня в 16:10 «Ответить»
            Да обычному новичку там не заработать . Мой друг также занимался этим но не смог ничего заработать бросил . Но потом он мне рассказал что оказывается есть такой портал http://www.b-traders.ru/ , биржа профессиональных трейдеров. Там можно нанять трейдера чтобы он торговал за чебя , за вознограждения конечно . По его словам теперь он с помощью этих трейдеров начал зарабатовать .
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