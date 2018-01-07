Если кто-то пользовался всеми голосовыми помощниками, подскажите пожалуйста, какие из них наиболее удобны. Я просто телефон выбираю, и вот думаю, Айфон брать ради Сири, или и на Андроид-смартфонах есть хорошие голосовые помощники.
Если говорить об Андроид-смартфонах, то мне кажется, что стоит использовать в качестве голосового помощника Алису. Если хотите узнать, что может Алиса, то вот вам статья на эту тему - https://cadelta.ru/science/id609 . А вообще, все голосовые помощники сейчас примерно на одном уровне находятся, и я тоже считаю, что этой технологии еще есть куда развиваться, так что ждем обновлений.