Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 7 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 89 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Голосовые помощники.
    • New! Useyaryl Cегодня в 15:37 «Ответить»
      Если кто-то пользовался всеми голосовыми помощниками, подскажите пожалуйста, какие из них наиболее удобны. Я просто телефон выбираю, и вот думаю, Айфон брать ради Сири, или и на Андроид-смартфонах есть хорошие голосовые помощники.
      • New! Fades Cегодня в 15:48 «Ответить»
        А мне лично никакие голосовые помощники не нравятся, в том числе и Сири. Мне кажется, что эту технологию еще развивать и развивать, чтобы её можно было удобно использовать.
        • New! Tamavil Cегодня в 15:57 «Ответить»
          У меня сейчас Samsung Galaxy S8, и одной из функций, на которые делал ставку производитель, стал голосовой помощник Бигсби, и как по мне, от него вообще никакого толку нет.
          • New! Froinivim Cегодня в 16:04 «Ответить»
            Если говорить об Андроид-смартфонах, то мне кажется, что стоит использовать в качестве голосового помощника Алису. Если хотите узнать, что может Алиса, то вот вам статья на эту тему - https://cadelta.ru/science/id609 . А вообще, все голосовые помощники сейчас примерно на одном уровне находятся, и я тоже считаю, что этой технологии еще есть куда развиваться, так что ждем обновлений.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Заработок на казино32(1) Экономика, финансы, бизнесVALKO11.11.17 в 17:36Elesei Cегодня в 16:09
          Голосовые помощники.4(4) Компьютеры, смартфоны, гаджетыUseyarylCегодня в 15:37Froinivim Cегодня в 16:04
          Водонагреватель9Житейские советыКаролинка24.06.17 в 10:29Pechkin Cегодня в 14:39
          Обменник12Банковский форумagfreq03.05.17 в 23:37Maxim22 Cегодня в 14:25
          Как перевезти умершего5Житейские советыGataxe24.10.17 в 11:49Kasеhura Cегодня в 13:23
          Подскажите достойное онлайн казино5Развлечение и ОтдыхKlinton27.12.17 в 21:08albert34 Cегодня в 13:12
          Как отличить настоящие автоматы казино от аферистов?9Спрос и ПредложениеАноним28.04.16 в 13:32albert34 Cегодня в 13:05
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода