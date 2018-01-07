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    Вс., 7 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Избавиться от плохих отзывов .
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 11:57 «Ответить»
      Здравствуйте , у нас есть интернет магазин . Делаем все чтобы покупатели узнали об этом , но иногда нахожу в интернете плохие отзывы о нашем магазине . Думаю это конкуренты занимаются этой недобросовестной работой . Такой вопрос : как удалить эти отзывы , самому в ручном режиме не вариант . У кого есть опыт или информация об этом ?
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