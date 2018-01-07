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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Обработка столбиков
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Обработка столбиков
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Lazik665
Вчера в 18:10
«Ответить»
Если промазать столбики забора битумной мастикой, они никогда не сгниют? или чем то другим обработать
Oldmen65
Вчера в 23:24
«Ответить»
хоть мастикой хоть маслом отработкой мазать надо низ столбиков который будет в земле, сверху хватит краски, на твой век хватит
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