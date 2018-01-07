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    Вс., 7 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Подъемник на завод
    • Klinton Вчера в 17:58 «Ответить»
      как можно заказать, точнее где, установку лифта, типа грузового подемника на завод, между етажами ???
      • VALKO Вчера в 23:23 «Ответить»
        нужно либо искать завод какой то, который типа что то такое производит, либо типа самодельное что то, самим делать или у когото заказывать. Лично не видел ничего такого
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