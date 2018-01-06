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    Сб., 6 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Аппарат для токарного цеха .
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 10:57 «Ответить»
      Привет всем , уже много лет у меня в Москве есть токарный цех.Но многие аппараты уже проработали свое и часто ломаются или делают работу не точным . Хочу купить новый автомат продольного точения , но чтобы не очень дорогим был . Уже есть кое какие предложений , но хочу еще узнать .Подскажите если есть хорошее предложение .
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