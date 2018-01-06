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    Сб., 6 января 2018г.
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    Тема: Грузоперевозки из Калининграда
    • Сегодня! Ferel Cегодня в 10:48 «Ответить»
      Добрый день! Вот собираюсь переезжать из Калининграда в Москву, ищу транспортную компанию хорошую, надежную. Подскажите варианты! Спасибо.
      • Сегодня! Diego13 Cегодня в 10:50 «Ответить»
        Знаю транспортную компанию "Главтрасса",она как раз занимается такими направлениями, как грузоперевозки Москва Калининград, ну и по России во все города. Сам я пользовался их услугами и друг мой тоже однажды заказывал сборную доставку грузов. Могу сказать, что компания надежная и с ней у вас проблем не будет.
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