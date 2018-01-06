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    Сб., 6 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Упаковочный аппарат
    • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 10:40 «Ответить»
      Доброго дня , для бизнеса нужно приобрести упаковочный аппарат, несколько штук , ищу по оптовой цене и качественную . Нужно найти в Москве . Может у кого есть инфо как решить этот вопрос ?
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 12:47 «Ответить»
        Можно в магазинах стройматериалов поинтересоваться, найти что то подходящое или заказать из китая , просто нужно доверенного надежного продавца найти .
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