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    Сб., 6 января 2018г.
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    Форум: Поздравления!
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    Тема: Поздравление брата !
    • Сегодня! Stillman Cегодня в 10:26 «Ответить»
      Хочу поздравить свадьбу брата необычным образом . Долго думал решил заказат на этот день пиротехническое шоу .Только не знаю где можно заказать такое и сколько это будет стоить примерно .Подскажите в Москве такую фирму .
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 12:42 «Ответить»
        Такие вещи можно найти в специальных магазинах , продаются разные типы пиротехники .
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