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    Сб., 6 января 2018г.
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    Тема: Верхний душ Hansgrohe, муки выбора...
    • Сегодня! Нэфф Cегодня в 00:34 «Ответить»
      Собственно почти все подобрано и выверено, но остался большой вопрос:
      Raindance Select S 240 2jet - 26467000 стоимость примерно 22 т.р.
      Raindance S 240 Air 1jet - 27477000 30 т.р.

      ТАк собственно вопрос, в чем отличие второй модели от первой, что ценник существенно выше?
      Казалось бы модель проще, изготовлена из тех же материалов, но ценник...

      Посоветуйте что и как, а то я выбрал вторую, более дорогую, основываясь исключительно на внешнем виде (гораздо красивее выглядит), но...
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