Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 6 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 42 посетителя
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Хочу брату сделать какой-нибудь хороший подарок на день рождения. Есть идеи?
    • dukat Вчера в 22:51 «Ответить»
      Хочу брату сделать какой-нибудь хороший подарок на день рождения. Есть идеи?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 01:40 «Ответить»
        Я своему брату недавно часы дарил. Поскольку денег на какой-нибудь крутой бренд у меня нет, приобрёл хорошую копию в этом магазине http://swiss-timer.ru/ . Если хотите, можете сделать также - он точно будет рад.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода