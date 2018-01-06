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    Сб., 6 января 2018г.
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    Тема: подскажите
    • Аноним Вчера в 20:30 «Ответить»
      киньте пожалуйста сайт проектирования домов, что в разработке, а что уже есть
      • Аноним Вчера в 21:21 «Ответить»
        так прогугли лучше
        • Аноним Вчера в 22:00 «Ответить»
          вот акционерное общество http://www.aocns.com центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве, вся инфа есть, можете взглянуть
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