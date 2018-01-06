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Сб., 6 января 2018г.
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Аноним
Вчера в 20:13
«Ответить»
мне нужен сайт новостной про новостройки, их цены и в каком районе где находятся, покидайте сайтов
Аноним
Вчера в 20:38
«Ответить»
какой город???
Аноним
Вчера в 21:19
«Ответить»
вот очень хороший сайт , его могу посоветовать
http://pro-novostroyki.com.ua
тут вся информация про строительство домов, планы и т.д)
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