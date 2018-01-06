Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 6 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 42 посетителя
    Форум: Развлечение и Отдых
    Новая тема
    Тема: Место для свадьбы
    • Oldmen65 Вчера в 17:58 «Ответить»
      Как прошла ваша свадьба? Какой был бюджет, мероприятия, где отмечали?
      • VALKO Вчера в 22:15 «Ответить»
        Свадьба ГОВНО была!!!! Мои и ее родители настояли, чтоб она была! Мы же с женой не хотели, у нас было желание просто расписаться и всё!!!!Те кто пожелал бы, поздравил потом… Но нет, у нас же со всех сторон херова гора родственников!!!! Короче, я остался недоволен, ужас… устал, тамада блядская попалась (тока бухала и мужиков за яйца таскала) ЖУТЬ!!!!
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода