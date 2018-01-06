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    Сб., 6 января 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Конструктор
    • Klinton Вчера в 16:59 «Ответить»
      Где дешево купить конструкторы LEGO? Детям такие конструкторы очень нравятся, но они дорогие, так вот где дешевле можно приобрести ???
      • Lazik665 Вчера в 22:08 «Ответить»
        Лего это параша! Лучше Советский железный конструктор, где есть гайки, винты, штифты, рельсы и т. д. Вот там можно строить реальные темы, а лего это пластмассовая фигня
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