Надоело бесконечно вкладывать деньги в рекламу сайта, потому что хоть посещаемость и большая, клиентов все равно мало, поэтому решил потратиться на ремаркетинг. Так вот кто-то может мне объяснить, как правильно создавать списки ремаркетинга?
https://adnous.ru/news/nastrojka-spiskov-remarketinga - вот статья, в которой, надеюсь, вы сможете найти ответ на свой вопрос. Но мне лично кажется, что есть смысл в вашей ситуации найти специалиста, который имеет опыт в создании ремаркетинговых кампаний, чтобы он помог вам все сделать грамотно, и при этом потратить как можно меньше денег. Специалистов таких можете на биржах фриланса поискать.
Найти специалиста, который вам поможет - это неплохая идея. Правда я бы лично не стал искать кого-то на биржах фриланса, мне кажется, что лучше обратиться в какую-то компанию, которая занимается интернет маркетингом.