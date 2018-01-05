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    Пт., 5 января 2018г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
    Новая тема
    Тема: Настройка ремаркетинга.
    • New! Tamavil Cегодня в 14:47 «Ответить»
      Надоело бесконечно вкладывать деньги в рекламу сайта, потому что хоть посещаемость и большая, клиентов все равно мало, поэтому решил потратиться на ремаркетинг. Так вот кто-то может мне объяснить, как правильно создавать списки ремаркетинга?
      • New! Froinivim Cегодня в 14:56 «Ответить»
        На самом деле есть несколько способов, и все они достаточно хороши и эффективны, так что выбрать какой-то конкретный можно толко исходя из конкретной ситуации.
        • New! Useyaryl Cегодня в 15:03 «Ответить»
          https://adnous.ru/news/nastrojka-spiskov-remarketinga - вот статья, в которой, надеюсь, вы сможете найти ответ на свой вопрос. Но мне лично кажется, что есть смысл в вашей ситуации найти специалиста, который имеет опыт в создании ремаркетинговых кампаний, чтобы он помог вам все сделать грамотно, и при этом потратить как можно меньше денег. Специалистов таких можете на биржах фриланса поискать.
          • New! Fades Cегодня в 15:11 «Ответить»
            Найти специалиста, который вам поможет - это неплохая идея. Правда я бы лично не стал искать кого-то на биржах фриланса, мне кажется, что лучше обратиться в какую-то компанию, которая занимается интернет маркетингом.
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