Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 5 января 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 64 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Нужен термостойкий провод
    • Сегодня! gambrinus Cегодня в 10:07 «Ответить»
      Всем доброго дня. Мне нужен термостойкий провод что бы держал температуру от 400- 600 C градусов. Не подскажете где купить, но только что бы держалась надолго. Заранее спасибо.
      • Сегодня! Vladimirnik Cегодня в 10:10 «Ответить»
        Доброго дня. Для подключения в высокотемпературных областях приводов и датчиков вполне подходят любые термостойкие провода и кабели. Но для электрооборудования необходимы еще и обмоточные провода с соответствующим температурным индексом для использования в приводах (электромоторы, электромагниты, шаговые двигатели, обмотки датчиков). Обмоточные провода с эмалевой изоляцией не способны обеспечить долговременную работу при температурах выше 230 °С градусов. Разработки производителей n-kabel могут работать при температурах до 500-600 градусов °С.
        Рекомендую выбрать термостойкие провода в зависимости от его рабочего напряжения. https://n-kabel.ru/catalogue/provoda/
        Например я бы выбрал Провод Энерготерм-600 °С.
        Рабочая температура этого провода составляет от -60°С до +600°С. Минимальный срок эксплуатации кабеля Энерготерм-600 может достигать до 10 лет.
        Рад был помочь вам.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Как бороться с похмельем3(1) Мужской форум - мужские темыOldmen65Вчера в 21:04VALKO Cегодня в 16:08
      обоиии8(1) Мебель, интерьеры, домАноним14.08.17 в 17:27Umpnarne Cегодня в 16:06
      Барная стойка11(1) Мебель, интерьеры, домkruglova7707.09.17 в 10:01Umpnarne Cегодня в 16:05
      Бытовка4(1) Строительство и ремонтOldmen65Вчера в 18:30VALKO Cегодня в 16:05
      Спальня8(1) Мебель, интерьеры, домTorpeda27.12.17 в 11:09Umpnarne Cегодня в 16:04
      Кирпич купить4(1) Строительство и ремонтLazik665Вчера в 18:20Klinton Cегодня в 16:04
      Скачать игры3(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыLazik665Вчера в 18:05Oldmen65 Cегодня в 16:03
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода