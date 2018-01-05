Доброго дня. Для подключения в высокотемпературных областях приводов и датчиков вполне подходят любые термостойкие провода и кабели. Но для электрооборудования необходимы еще и обмоточные провода с соответствующим температурным индексом для использования в приводах (электромоторы, электромагниты, шаговые двигатели, обмотки датчиков). Обмоточные провода с эмалевой изоляцией не способны обеспечить долговременную работу при температурах выше 230 °С градусов. Разработки производителей n-kabel могут работать при температурах до 500-600 градусов °С.
Рекомендую выбрать термостойкие провода в зависимости от его рабочего напряжения. https://n-kabel.ru/catalogue/provoda/
Например я бы выбрал Провод Энерготерм-600 °С.
Рабочая температура этого провода составляет от -60°С до +600°С. Минимальный срок эксплуатации кабеля Энерготерм-600 может достигать до 10 лет.
Рад был помочь вам.