Девочки, у меня есть мечта - хочу купить себе шикарную шубу, из куницы, или из песца. Но существуют две вещи, которые меня останавливают: первое, это то, что сильные морозы бывают не каждый день, а это значит, что в шубе будет жарко и придётся покупать что-то ещё на мягкую погоду. Ну и потом, меховые шубы достаточно дорогие, и пока у меня нет денег на эту красоту. Как быть? Посоветуйте.
Да, конечно, такие тёплые вещи не для повседневного ношения. Шубы из дорогих мехов более подходят в качестве выходного или праздничного варианта одежды. Кроме того, не стоит мечтать о вещах, которые недоступны для Вас материально.
Автор, по доходам и расходы. Если нет денег на дорогую шубу, Вы пока купите такую, на которую средства у Вас найдутся. Чем плоха, к примеру, мутоновая шуба, или куртка из мутона, одна из таких, как тут? Мутоновая куртка удобнее и легче, чем длинная шуба, поэтому Вы сможете носить её в качестве повседневной одежды, как в крепкие морозы, так и в более мягкую зимнюю погоду.