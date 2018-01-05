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    Пт., 5 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Хочу красивую шубу!
    • Сегодня! Lavanda Cегодня в 06:30 «Ответить»
      Девочки, у меня есть мечта - хочу купить себе шикарную шубу, из куницы, или из песца. Но существуют две вещи, которые меня останавливают: первое, это то, что сильные морозы бывают не каждый день, а это значит, что в шубе будет жарко и придётся покупать что-то ещё на мягкую погоду. Ну и потом, меховые шубы достаточно дорогие, и пока у меня нет денег на эту красоту. Как быть? Посоветуйте.
      • Сегодня! Ljubasha Cегодня в 06:46 «Ответить»
        Да, конечно, такие тёплые вещи не для повседневного ношения. Шубы из дорогих мехов более подходят в качестве выходного или праздничного варианта одежды. Кроме того, не стоит мечтать о вещах, которые недоступны для Вас материально.
        • Сегодня! Anzhelika Cегодня в 06:52 «Ответить»
          Мечтать стоит всегда. Деньги - дело наживное, как известно, сегодня их нет, а завтра - уже будут. Но, кроме шубы из дорогого меха, обязательно потребуется более лёгкая одежда.
          • Сегодня! Golubika Cегодня в 07:05 «Ответить»
            Автор, по доходам и расходы. Если нет денег на дорогую шубу, Вы пока купите такую, на которую средства у Вас найдутся. Чем плоха, к примеру, мутоновая шуба, или куртка из мутона, одна из таких, как тут? Мутоновая куртка удобнее и легче, чем длинная шуба, поэтому Вы сможете носить её в качестве повседневной одежды, как в крепкие морозы, так и в более мягкую зимнюю погоду.
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