Мы заказали строительство каркасного дома, но компания предоставляет услуги только по постройке и отделке самого дома, фундаментами они не занимаются. Так вот поскольку фундамент мы отдельно заказывать будем, я вот думаю, какой вид фундамента выбрать. Как считаете?
Я думаю, что для каркасного дома идеальным вариантом будет свайно-винтовой фундамент. Причем даже не важно, какой грунт, почти для любого вида грунта такой фундамент неплохо подойдет. Вот только сваи нужно качественные обязательно покупать, и лучше покупать их не через каких-либо посредников, а непосредственно с производства заказывать, вот от сюда например - http://uralzvs.ru/ .