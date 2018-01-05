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    Пт., 5 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Фундамент.
    • Froinivim Вчера в 22:53 «Ответить»
      Мы заказали строительство каркасного дома, но компания предоставляет услуги только по постройке и отделке самого дома, фундаментами они не занимаются. Так вот поскольку фундамент мы отдельно заказывать будем, я вот думаю, какой вид фундамента выбрать. Как считаете?
      • Useyaryl Вчера в 22:59 «Ответить»
        Я думаю, что для каркасного дома идеальным вариантом будет свайно-винтовой фундамент. Причем даже не важно, какой грунт, почти для любого вида грунта такой фундамент неплохо подойдет. Вот только сваи нужно качественные обязательно покупать, и лучше покупать их не через каких-либо посредников, а непосредственно с производства заказывать, вот от сюда например - http://uralzvs.ru/ .
        • Fades Вчера в 23:12 «Ответить»
          Если дом большой, то можно в принципе залить ленточный фундамент, хотя мне тоже кажется, что свайно-винтового будет вполне достаточно. А вообще, в идеале стоит проконсультироваться со специалистом.
          • Tamavil Вчера в 23:19 «Ответить»
            Тоже считаю, что есть смысл найти человека, который посмотрит проект дома, осмотрит участок, и рассчитает, какой фундамент будет наиболее подходящим для конкретно вашего дома.
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