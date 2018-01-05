Смотря из какого материала, если покупать из натурального как например мы, то цена конечно хорошая, если подделку то есть из прессованных опилок, то дешево. Но такая мебель прослужит вам максимум два года и придется покупать снова. Поэтому лучше купите сразу хорошую тем более она не очень та и дорогая. Например в компании где продается Белорусская мебель «Пинскдрев» в Краснодаре на сайте krasnodar.pinskdrev.ru здесь мы по мимо мебели для детской комнаты, покупали диван и кресло. Вообщем посмотрите сами.