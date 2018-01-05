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    Пт., 5 января 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель для детской комнаты
    • ku4er Вчера в 17:23 «Ответить»
      Какую лучше мебель покупать для детской комнаты и где?
      • kuka6 Вчера в 19:42 «Ответить»
        если покупать то мебельный набор, это кровать тумбочка и шкафчики, но сразу говорю это не дешево
        • kulik1 Вчера в 22:51 «Ответить»
          Смотря из какого материала, если покупать из натурального как например мы, то цена конечно хорошая, если подделку то есть из прессованных опилок, то дешево. Но такая мебель прослужит вам максимум два года и придется покупать снова. Поэтому лучше купите сразу хорошую тем более она не очень та и дорогая. Например в компании где продается Белорусская мебель «Пинскдрев» в Краснодаре на сайте krasnodar.pinskdrev.ru здесь мы по мимо мебели для детской комнаты, покупали диван и кресло. Вообщем посмотрите сами.
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