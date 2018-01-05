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Пт., 5 января 2018г.
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Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
/
Тема: FTP и облачные хранилища данных
Форум:
Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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Тема:
FTP и облачные хранилища данных
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Lazik665
Вчера в 16:47
«Ответить»
FTP и облачные хранилища данных. Что это и в чем между ними разница вообще?
Сегодня!
VALKO
Cегодня в 00:23
«Ответить»
FTP это протокол передачи данных .
облако это онлайн-хранилище данных .
колбаса и шерстяной носок короче . не сравнимое .
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