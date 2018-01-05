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    Пт., 5 января 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых в России
    • cipupo Вчера в 16:23 «Ответить»
      Всем привет! Этим летом мы всей семьей: я, жена и двое детей, хотим поехать отдыхать, но не можем выбрать куда именно. В Крым или в Краснодарский край? Как вы считаете? Просто мы кроме Алтая нигде не были, хотелось бы, чтобы отдых был максимально комфортным и интересным!
      • PiroGa Вчера в 18:17 «Ответить»
        Мы несколько лет подряд в августе уезжаем в Анапу и находимся там от 3 до 4 недель. Там конечно, дороговато, но чтобы сэкономить мы живем не в отеле, а снимаем дом, сами готовим себе кушать, потому что в кафе выходит накладно. Поэтому я за Краснодарский край!
        • Kirpich Вчера в 18:31 «Ответить»
          А мне кажется, что в Анапе скучно, там только на пляже и будете валяться, так как даже посмотреть толком нечего. Лучше уж тогда в Сочи ехать, там хотя бы развлечься есть где. А лично мы в июне первый раз в Крым собираемся ехать, уже присмотрели экскурсии по бухтам Севастополя http://sevmortour.ru/bukhty-sevastopol.html , надеюсь, что детям понравится.
          • Rrissti Вчера в 18:46 «Ответить»
            А почему вы рассматриваете отдых только на территории РФ? За те деньги, что вы потратите в Сочи или в Крыму вы можете всей семьей съездить в Турцию в 4-звездочный отель. Там вам и развлечения будут, и детей можно с аниматорами оставить, а самим на дискотеке потусоваться
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