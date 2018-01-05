Всем привет! Этим летом мы всей семьей: я, жена и двое детей, хотим поехать отдыхать, но не можем выбрать куда именно. В Крым или в Краснодарский край? Как вы считаете? Просто мы кроме Алтая нигде не были, хотелось бы, чтобы отдых был максимально комфортным и интересным!
Мы несколько лет подряд в августе уезжаем в Анапу и находимся там от 3 до 4 недель. Там конечно, дороговато, но чтобы сэкономить мы живем не в отеле, а снимаем дом, сами готовим себе кушать, потому что в кафе выходит накладно. Поэтому я за Краснодарский край!
А мне кажется, что в Анапе скучно, там только на пляже и будете валяться, так как даже посмотреть толком нечего. Лучше уж тогда в Сочи ехать, там хотя бы развлечься есть где. А лично мы в июне первый раз в Крым собираемся ехать, уже присмотрели экскурсии по бухтам Севастополя http://sevmortour.ru/bukhty-sevastopol.html , надеюсь, что детям понравится.
А почему вы рассматриваете отдых только на территории РФ? За те деньги, что вы потратите в Сочи или в Крыму вы можете всей семьей съездить в Турцию в 4-звездочный отель. Там вам и развлечения будут, и детей можно с аниматорами оставить, а самим на дискотеке потусоваться