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    Чт., 4 января 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Как узнать номер.
    • Useyaryl Вчера в 23:52 «Ответить»
      Я использую USB модем от Билайн, чтобы всегда иметь доступ в интернет, и может мне кто-нибудь объяснить, как можно узнать номер сим-карты, которая в этом модеме установлена?
      • Сегодня! Fades Cегодня в 00:08 «Ответить»
        Ну самый простой вариант - это поставить симку эту в телефон, и позвонить с него на другой телефон, номер должен определиться, и вы сможете его записать.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 00:21 «Ответить»
          А в договоре с Билайном разве не прописан номер этот? Советую посмотреть. Ну а если нет, то действительно стоит поставить сим-карту в телефон и позвонить.
          • Сегодня! Froinivim Cегодня в 00:33 «Ответить»
            http://probeeline.ru/kak-uznat-svoj-nomer-telefona-bilajn/ - вот статья о том, как узнать свой номер Билайн, почитайте, надеюсь, что удастся вам найти ответ на свой вопрос. Только я не очень понимаю, зачем вам вообще знать номер симки, котора в USB модеме установлена, этот номер ведь вроде как абсолютно ни для чего вам не нужен. Хотя могу и ошибаться.
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