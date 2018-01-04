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    Чт., 4 января 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Электробезопасность
    • Антон Малышев Вчера в 21:40 «Ответить»
      Доброго времени суток! Подскажите, кто может помочь в организации обучения персонала компании по электробезопасности?
      • Сегодня! Виталий Иванов Cегодня в 00:54 «Ответить»
        Компания «Профитех» предоставляет такие услуги, причем на довольно высоком уровне. Обращались к ним неоднократно, отличное качество предоставляемых услуг по вполне приемлемой цене. Вот этот учебно-консультационный центр проведет курсы по электробезопасности в любое удобное время без отрыва от основной работы.
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