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    Ср., 3 января 2018г.
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    Тема: вопрос
    • Аноним Вчера в 16:42 «Ответить»
      у меня такой вопрос. Кто может дать контакты больницы реабилитации , буду благодарна
      • Аноним Вчера в 17:10 «Ответить»
        город, что именно? наркотики?
        • Аноним Вчера в 18:08 «Ответить»
          если вам нужна психо-социальная реабилитация с наркотиками, то есть сайт наркологического центра очень хорошего, http://genezis-rehab.ru там вас выслушают и помогут .
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