Держите себя в форме? Это замечательно, я вот тоже бегаю по утрам. Не так давно начала ходить в спортзал, но дополнительно решила и домой приобрести комплект трубчатых эспандеров https://bear-grip.ru/category/sportivnye...tye-jespandery/ Они много места не занимают и помогают поддерживать себя в форме. Эспандеры обладают огромным потенциалом, и упражнения с ним могут заменить ряд тренажеров. Эспандер представляет собой изделие в виде длинной трубки, выполненной из латекса. С каждой стороны он оснащен карабинами, к которым прикрепляются либо ручки, либо манжеты для ног. Такое строение позволяет использовать аксессуар для тренировки всех групп мышц. Рекомендую вам перейти по ссылке и почитать о них больше, может даже и приобрести.