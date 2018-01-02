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    Вт., 2 января 2018г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Спорт дома
    • Сегодня! Non Stop Cегодня в 11:39 «Ответить»
      Что думаете по этому поводу? Я предпочитаю заниматься дома, сейчас формирую небольшой, так сказать, домашний спорт зал. На какие тренажеры посоветуете обратить внимание?
      • New! Mila_Mi Cегодня в 16:06 «Ответить»
        Держите себя в форме? Это замечательно, я вот тоже бегаю по утрам. Не так давно начала ходить в спортзал, но дополнительно решила и домой приобрести комплект трубчатых эспандеров https://bear-grip.ru/category/sportivnye...tye-jespandery/ Они много места не занимают и помогают поддерживать себя в форме. Эспандеры обладают огромным потенциалом, и упражнения с ним могут заменить ряд тренажеров. Эспандер представляет собой изделие в виде длинной трубки, выполненной из латекса. С каждой стороны он оснащен карабинами, к которым прикрепляются либо ручки, либо манжеты для ног. Такое строение позволяет использовать аксессуар для тренировки всех групп мышц. Рекомендую вам перейти по ссылке и почитать о них больше, может даже и приобрести.
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