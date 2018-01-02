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    Вт., 2 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Кроссовки зимой
    • Ирина Зинина Вчера в 16:15 «Ответить»
      Форумчане. Хочу себе купить кожаные кеды, женские модели нашла в магазине https://sohoshop.ru/tag/kozhanie-kedi-zhenskie . Но нужен Ваш совет - раньше я носила чаще всего сапоги на высоком каблуке, но с рождением ребёнка ходить на прогулку в такой обуви стало неудобно. Как думаете, в таких кедах мне будет комфортно и тепло? А то у меня раньше из такого вида обуви только летние кроссовки для пробежек были.
      • Torpeda Вчера в 16:29 «Ответить»
        Если они кожаные и на меху, то будет удобно, особенно под курточку или пуховичёк лёгкий. Сама перешла на ботинки спортивного типа. А то как пойдём с сыном на детскую площадку, так несколько часов там гуляем. А такая обувь для любой погоды подходит - что снег, что грязь ей не страшны.
        • ANNAC Вчера в 16:52 «Ответить»
          У меня муж всю зиму ходит в такой обуви и говорит, что ему комфортно. Сама ношу сапоги, правда на низком ходу, но с высоким голенищем. В другой обуви мне холодно. Или нужно одевать что-то в виде тёплых лосин, а я обычно в джинсах хожу. Если Вы не мёрзнете, то покупайте.
          • Светина Вчера в 17:03 «Ответить»
            Если бренд хороший, то берите - не замёрзнете. А в дешёвых какой бы мех не был, в ноги будет холодно. Ещё могу Коламбию порекомендовать - у них есть термообувь. Сыну купила -доволен.
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