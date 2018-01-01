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    Пн., 1 января 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: посоветуйте коляску для погодок
    • Сегодня! savila Cегодня в 12:25 «Ответить»
      посоветуйте коляску для погодок
      • Сегодня! jianna Cегодня в 12:38 «Ответить»
        Одни из доступных по цене будут коляски Joovy Caboose или Joovy Caboose Ultralight, которые являются из числа качественных. Дизайн довольно симпатичный, два удобных места для детей, для младшего которому 3 месяца спереди, а сзади уже от 2,5 года. Устойчивые колеса, капор большой. По весу она не большая.
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