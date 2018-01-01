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    Пн., 1 января 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: посоветуйте подарок для подруги на 20 лет
    • Сегодня! savila Cегодня в 11:59 «Ответить»
      посоветуйте подарок для подруги на 20 лет
      • Сегодня! jianna Cегодня в 13:18 «Ответить»
        Незабываемым подарком для девушки будет отличное кольцо или серьги такие http://boochi.ru/catalog/women/earrings/...-sokolov/apply/ сейчас еще новогодние скидки  10-15%, поэтому можно посмотреть определенных моделей. Там есть и цепочки и любые другие изделия из ценного металла со вставками красивых камней.
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