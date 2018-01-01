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    Пн., 1 января 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Насос для стиральной машины .
    • Сегодня! Krutoy Cегодня в 10:53 «Ответить»
      Доброго дня , перестал работать стиральная машинa, хорошо что сам разбираюсь в ремонте , обнаружил что накрылся насос , теперь стоит вопрос где достать этот насос , есть мысли ?
      • Сегодня! Igor33 Cегодня в 13:17 «Ответить»
        Можно обратиться к магазинам продажи такой стиральной машины .
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