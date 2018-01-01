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    Пн., 1 января 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Жидкие обои
    • stasbaranni Вчера в 16:38 «Ответить»
      Мы для себя выбрали для большинства помещений жидкие обои, их очень удобно наносить, не надо так стены готовить, как при поклейке обычных или под покраску тем более. Обои взяли на silkstar по скидке, у них там скидки на доставку хорошие, за счет этого цена отличная получилась. И нанесли быстро)
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