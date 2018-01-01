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    Пн., 1 января 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Обогреватели для аквариума
    • Мадлен Вчера в 16:10 «Ответить»
      Какие обогреватели для аквариумов вообще считаются лучшими.
      Как их выбирать и какому вообще производителю предпочтение отдать?
      • Сурсаса Вчера в 16:38 «Ответить»
        Так не выбирается обогреватель.
        Для начал нужно ознакомится с тем какая у вашего аквариума вместительность, из какого именно типа стекла сделан аквариум, и далее уже стоит и имеет смысл выбирать тип обогревателя.
        • Брисса Вчера в 16:44 «Ответить»
          Проконсультируйтесь с консультантом в интернет магазине, ну или магазине...смотря куда вы обратитесь.
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