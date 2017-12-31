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    Вс., 31 декабря 2017г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Люблю винтажную мебель. Где в Москве её купить можно?
    • New! dukat Cегодня в 15:12 «Ответить»
      Люблю винтажную мебель. Где в Москве её купить можно?
      • New! Smeren Cегодня в 15:19 «Ответить»
        Существуют мебельные салоны в Москве, которые именно на продаже такой мебели и специализируются. Например, вот этот https://lehome.ru/ . Очень советую Вам посетить его на досуге. Не разочаруетесь.
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