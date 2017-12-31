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    Вс., 31 декабря 2017г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Нужен гироскутер. Где купить его в Минске?
    • Xirthare Вчера в 19:40 «Ответить»
      Нужен гироскутер. Где купить его в Минске?
      • Сегодня! Jokerin Cегодня в 00:01 «Ответить»
        Гироскутеры в Минске много где продаются. Я в качестве продавца выбрал эту площадку https://shopsmart.by/giroskutery . Она порадовала меня не только своими доступными ценами, но и действительно прекрасным ассортиментом товара высокого качества.
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