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    Сб., 30 декабря 2017г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Аттестация сварщиков
    • Сегодня! serezha777 Cегодня в 01:18 «Ответить»
      Доброго времени суток! Нужно провести первичную аттестацию сварщиков. Подскажите компанию, которая предоставляет такие услуги?
      • Сегодня! serezha777 Cегодня в 01:42 «Ответить»
        Тоже не так давно возникла необходимость проведения внеплановой аттестации сварщиков. Прибегали к услугам учебно-консультационного центра «Профитех», заявку оформили в режиме онлайн на сайте https://profiteh.ua/ru/programm/attestatsiya-svarshhikov/ Аттестация сварщиков в Украине прошла на высшем уровне.
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