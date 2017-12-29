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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Коляска Navington Galeon нужны отзывы, мамочки, как выбрать коляску?
    • Сегодня! Doroty Cегодня в 12:06 «Ответить»
      Жду ребенка к концу зимы, остановились пока на этой коляске, привлекли конечно большие колеса, нам нужна проходимая, дорог поблизости почти нет нормальных, рядом лесочек, будем там гулять. Посоветуйте, у кого была такая, стоит ли брать ее? или еще поискать.
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