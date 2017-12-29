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    Тема: Охота
    • Сегодня! Artur09 Cегодня в 11:52 «Ответить»
      Кто еще любит охотиться? Вот в этом году решил поехать в Астрахань. Говорят, что просто идеальное место для охоты. Очень странно, что до сих пор я не знал про это место. Много хороших отзывов слышал. Только там надо заранее занимать места. Я уже занял, так как у них уже открыл сезон на 2018 год. Я в предвкушении. Очень жду этого дня.
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