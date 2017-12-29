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Oldmen65
Вчера в 18:23
«Ответить»
Необходим подробный гайд по соло прохождению хардмода в игре Terraria. Желательно на русском или английском.
Сегодня!
Klinton
Cегодня в 00:25
«Ответить»
ну а в чем прикол, игры и нужно проходить самому что бы получать удовольствие, а не по шаблрну, я вот не люблю когда мне кто то подскзывает, прикольние самому догадаться что к чему.
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