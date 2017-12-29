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    Пт., 29 декабря 2017г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: строительство дома
    • maLY99 Вчера в 18:23 «Ответить»
      Устали снимать жильё,у нас есть дачный участок,решили построить там дом.Как думаете дорого обойдётся,и можно ли на строительство дома использовать материнский капитал?
      • timon08 Вчера в 22:04 «Ответить»
        Постройте каркасный дом,он быстро строится и не дорогой.У меня каркасник и я не жалею,теплый и заселились через три месяца.
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