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    Пт., 29 декабря 2017г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Акустика в авто
    • cipupo Вчера в 18:19 «Ответить»
      всем привет! Недавно приобрел себе новый Хэндай Солярис, в нем стоит стандартная акустическая система. Хочу после нового года ее полностью поменять, но не знаю какую акустику лучше выбрать и где у нас в городе самый большой выбор акустических систем по адекватной стоимости?
      • Rrissti Вчера в 18:27 «Ответить»
        У меня у мужа в машина стоит акустика фирмы Пионер, говорит, что она топовая на сегодняшний день. Я если честно в этом не особо разбираюсь, но звучание музыки вроде неплохое в машине)
        • Kirpich Вчера в 18:35 «Ответить»
          Чисто теоретически можно менять не всю акустику полностью, а установить просто мощный саб. Тогда музыка будет неплохо прокачивать машину. Насколько я знаю, у нас в городе только один крупный магазин с большим выбором акустических систем-это Автозвук. Но вы можете еще и в интернете автосабвуферы посмотреть, здесь к примеру https://caraudiostore.ru/catalog/Sabvufery сравните цены с оффлайн-магазин, а там уже примете окончательное решение.
          • PiroGa Вчера в 18:41 «Ответить»
            Посмотрите объявления на Дроме, там многие продают практически новые акустические системы. Я сама лично полгода назад продавала акустика, которой и месяца не было со дня покупки. Просто очень срочно понадобились деньги(
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