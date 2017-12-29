всем привет! Недавно приобрел себе новый Хэндай Солярис, в нем стоит стандартная акустическая система. Хочу после нового года ее полностью поменять, но не знаю какую акустику лучше выбрать и где у нас в городе самый большой выбор акустических систем по адекватной стоимости?
Чисто теоретически можно менять не всю акустику полностью, а установить просто мощный саб. Тогда музыка будет неплохо прокачивать машину. Насколько я знаю, у нас в городе только один крупный магазин с большим выбором акустических систем-это Автозвук. Но вы можете еще и в интернете автосабвуферы посмотреть, здесь к примеру https://caraudiostore.ru/catalog/Sabvufery сравните цены с оффлайн-магазин, а там уже примете окончательное решение.
Посмотрите объявления на Дроме, там многие продают практически новые акустические системы. Я сама лично полгода назад продавала акустика, которой и месяца не было со дня покупки. Просто очень срочно понадобились деньги(