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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: ручки для дверей
    • mala7 Вчера в 18:19 «Ответить»
      Мой папа плотник.Я ему заказала сделать мне межкомнатные двери из массива дерева.Нужно купить ручки и фурнитуру.Где продают?
      • tomacka Вчера в 21:55 «Ответить»
        Обычно продают там где мебельная фурнитура,в строительных магазинах можно найти.Может дешевле будет купить готовые двери,они идут уже с ручками и петлями.
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